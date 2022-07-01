Kayseri'de icradan ucuza araç alma vaadiyle vatandaşları dolandıran zanlı yakalandı Kayseri'de icra yoluyla satılan araçları düşük fiyata alabileceğini söyleyip vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de icra yoluyla satılan araçları düşük fiyata alabileceğini söyleyip vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alabileceği vaadiyle vatandaşları yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öne sürülen G.T'yi, düzenledikleri operasyonda yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Güncel Haberler

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