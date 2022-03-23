Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de içinde 61 bin avronun bulunduğu çelik kasayı çalıp, gizlendikleri evin bahçesine gömen 3 şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de içinde 61 bin avronun bulunduğu çelik kasayı çalıp, gizlendikleri evin bahçesine gömen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, bir adresten çelik kasa çalınmasıyla ilgili düzenlediği operasyonda yakalanan S.A, E.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Murat Asil - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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