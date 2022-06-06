Kayseri'de "Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması"nda 52 şüpheli yakalandı - Haberler

Kayseri'de polis ekiplerince 15 bin 538 kişinin sorgulandığı "Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması"nda, 52 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla "Huzurlu Hafta Sonu Uygulaması" yaptı.

Kent merkezi ile şehrin giriş ve çıkış noktalarında, resmi ve sivil polisler ile mahalle bekçilerinin katıldığı uygulamada, 15 bin 538 kişi ve 8 bin 364 araç sorgulandı.

Suç işlenmesinin önüne geçilmesi ile firari şüphelilerin veya hükümlülerinin yakalanabilmesi için yapılan uygulamada, 15 hırsızlık şüphelisi ve çeşitli suçlardan aranan 37 zanlı yakalandı.

Ayrıca, çalıntı olduğu değerlendirilen bakır kazan, banyo kazanı, kalorifer peteği, PVC kapı ve pencere ele geçirildi.