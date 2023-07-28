Kayseri'de Huzur Denetimi: 7 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur denetimlerinde çok sayıda suç aleti ele geçirildi ve 7 aranan şahıs yakalandı. Trafik magandalarına da cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'huzur' denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde çok sayıda suç aleti ele geçirilirken, 7 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Bekçileri, Yunus Timleri ile Trafik Şahin Timleri ve Güven Timine bağlı Park Polisleri, koordineli bir şekilde çalışmalar yaptı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerde yapılan denetimlerde, vatandaşların aileleriyle beraber daha huzurlu bir ortamda eğlenmeleri için park ve bahçelerde görev alındı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda birçok aranan şahıs yakalanırken, narkotik madde, tabanca, tüfek, bıçak gibi suç aletleri ele geçirildi. Ekipler özellikle akşam saatlerinde kavşaklarda ve büyük caddelerde trafik magandalarının gerçekleştirecekleri drift ve makas atma konularında sık sık uygulamalar yaparken, dirft ve makas atan trafik magandaları kısa sürede yakalanarak, haklarında adli ve idari işlem yapıldı.

Trafik magandalarına ceza yağdı

Yunus Timleri ve Trafik Şahin Timleri ekipleri tarafından 1 günde yapılan çalışmalarda: drift atan 2 araç, abartı egzoz olan 19 araç, modifiye olan 5 araç ile alkollü 8 şoföre ve ehliyetsiz 6 araca cezai işlem uygulandı.

7 aranan şahıs yakalandı

Ayrıca ekiplerce son 2 günde yapılan denetimlerde; 1 tüfek, 1 tabanca, 26 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 6,89 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 aranan şahıs yakalandı. - KAYSERİ