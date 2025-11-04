Kayseri'de Husumetli Kişiyi Vurmaya Çalışan Şahıs Yanlışlıkla Başkasını Yaraladı

Kayseri'de bir kişi, adliyeden çıkan husumetlisi yerine kazara başka birini pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Adliyesi'nde "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından duruşması olan M.K. (38), adliyenin arkasındaki Gayret Sokak'ta takip ettiği husumetlisi M.C'ye tüfekle ateş açtı.

Saldırıda, o esnada 38 AOV 825 plakalı otomobiline binmek üzere olan Şahin Yağmur başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.K'yi arama çalışmaları sürüyor.

Saldırıdan kurtulan M.C. ile şüpheli M.K'nin sabah 6. Asliye Ceza Mahkemesinde, öğleden sonra ise 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaları olduğu öğrenildi.