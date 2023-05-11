Kayseri'de Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga

Kayseri'de Mahmut D. ve Barış B. arasında husumet nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Barış B. tarafından vurulan Mahmut D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de Mahmut D., tartıştığı husumetlisi Barış B. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal Bulvarı ile Çeşmeli Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Barış B. ile husumetli olduğu ileri sürülen Mahmut D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Barış B. belinden çıkardığı tabancayla Mahmut D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralı Mahmut D.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.