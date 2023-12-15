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Kayseri'de Husumetli İki Kardeşi Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı

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Kayseri'de yaşanan olayda, husumetli olduğu iki kardeşi bıçaklayarak birini öldüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralanan kardeş ise hastaneden taburcu edildi.

KAYSERİ'de, husumetli olduğu Sedat Daşdemir'i (30) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Ramazan Daşdemir'i de yaralayan Resul İ., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Resul İ. ile husumetli olduğu Sedat ve Ramazan Daşdemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Daşdemir ile kardeşi Ramazan Daşdemir yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Daşdemir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Resul İ. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Sedat Daşdemir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Daşdemir, Hulusi Akar Cami'nde kılınan namazın ardından, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşi Ramazan Daşdemir ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen Resul İ., 'cinayeti neden işledin?' sorusuna, 'evime baskına geldiler' dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmanlı Kayseri Olay Cinayet Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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