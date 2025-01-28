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Kayseri'de Husumet Kavgası: Balkonunda Vurulan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Husumet Kavgası: Balkonunda Vurulan Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'de husumetlisi tarafından evinin balkonunda açılan ateş sonucu yaralanan B.F., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de husumetlisi tarafından evinin balkonunda silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İ.A, daha önceden arasında husumet bulunan B.F'nin merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'ndeki evinin önüne gelerek, 3. kattaki balkonuna pompalı tüfekle ateş etti.

Balkonda oturan B.F. saçmanın vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan B.F. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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