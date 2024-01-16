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KAYSERİ'de Hurdacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı

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KAYSERİ'de Erciyes Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, çevredeki sazlık ve hurda malzemelerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Sitede hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de Erciyes Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Erciyes Hurdacılar Sitesi'nde çıktı. Sitede bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, çevredeki sazlık ve hurda malzemelerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Sitede hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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