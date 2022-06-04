Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi - Haberler

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Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi

Kayseri'de hurda toplayıcılığı yapılan 29 adreste gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi.

Kayseri'de hurda toplayıcılığı yapılan 29 adreste gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ve Kocasinan belediye zabıta müdürlüklerinin katılımıyla, hurda toplayıcılığı yapılan 29 adreste denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 10 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi, 11 iş yerine ise ruhsatsız olarak faaliyetine devam etmesinden dolayı zabıta ekiplerince ihtarname düzenlendi.

Mühür bozmadan 8 iş yerine işlem yapan ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 60 metre kablo buldu.

İşlemlerin ardından kablo ilgili kuruma teslim etti.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Zabıta Güncel Haberler

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