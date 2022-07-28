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Kayseri'de hurda toplayanlara denetim

Kayseri'de hurda toplayanlara denetim

Kayseri'de polis ekipleriyle belediye görevlileri tarafından hurda toplayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

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Kayseri'de polis ekipleriyle belediye görevlileri tarafından hurda toplayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde hırsızlık olayları karşı yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliği ve Belediye Zabıta Amirliği ekiplerince hurda toplayanlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında 4 bin 258 lira trafik cezası uygulanırken, 12 kişiye belediye görevlilerince usulsüz geri dönüşüm toplamaktan 6 bin 972 lira para cezası kesildi.

Ayrıca hurda toplamada kullanılan 9 araca da belediye ekipleri tarafından el konuldu.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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