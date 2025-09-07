Kayseri'de Hurda İş Yerinde Yangın Çıktı

KAYSERİ'de hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta meydana geldi. Hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,