Haberler

Kayseri'de Hurda İş Yerinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan hurda malzemelerin yer aldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta meydana geldi. Hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz

Gözler yarın saat 09.00'da! 3 yıllık yol haritası belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Manifest tepkisi: Haklarında işlem yapılmalı

Erdoğan'ın başdanışmanından çok sert Manifest tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.