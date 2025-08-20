Kayseri'de Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (21) yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri'de, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (21) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.