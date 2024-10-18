Kayseri'de Hükümlü Kadın Gardıroptan Yakalandı
Yağma suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan D.S. isimli kadın, saklandığı gardıropta yakalandı. Ayrıca dolandırıcılıktan ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan aranan diğer iki hükümlü de operasyonla yakalandı.
KAYSERİ'de 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan D.S. (25) isimli kadın hükümlü, gardıropta saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan suçlulara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.M.A. (40), 'yağma' suçundan 17 yıl 6 ay hapisle aranan D.S. ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 29 gün hapis cezası bulunan A.E.'nin (48) adresleri belirlendi. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Firari 3 hükümlü, saklandıkları adreslerde yakalandı. 'Yağma' suçundan aranan D.S. isimli kadın hükümlünün saklandığı gardıropta yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Firari 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,