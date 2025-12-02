Kayseri'de Höbek Mahallesi'ne Yeni Asfalt Çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesi'ne hizmet veren 5 bin 600 metrelik yolda, 8 bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kayseri-Felahiye yolu üzerinden Höbek Mahallesi'ne ve şehir merkezi yönündeki ana giriş yolundan Felahiye yönündeki çıkış yönüne uzanan ana erişim yolunda çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından kazınan ve gerekli kısımlarda temel malzemesi serilen 5 bin 600 metrelik yol üzerine 8 bin 600 ton sıcak asfalt çalışması yapılarak, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlandı.

Mahalle Muhtarı Hasan Özkök de asfalt çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.