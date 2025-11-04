Kayseri'de Hırsızlıktan 24 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı
Kayseri'de 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hırsızlık hükümlüsü H.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçlarından 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
