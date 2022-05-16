Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan 5 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan 5 zanlı yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışmada 5 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışmada 5 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çeşitli ikametlere girerek hırsızlık yapan A.Ç, İ.K, K.S. ve C.K. ile 5 ayrı hırsızlık ve 2 dolandırıcılık suçundan aranan M.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Hırsızlık, Kayseri, Güncel, Haberler

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