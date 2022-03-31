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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de boru ve kablo gibi malzemeler ile 5 bin 500 lira çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de boru ve kablo gibi malzemeler ile 5 bin 500 lira çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı adreslerden boru, kablo, şofben ve televizyon gibi çeşitli malzemeler ile 5 bin 500 lira çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde hırsızlık şüphelisinin yine "hırsızlık" suçundan aranan C.Y. (32) olduğu tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Haberler

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