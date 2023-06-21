Kayseri'de Hırsızlık Şüphelisi Jandarma Tarafından Gözaltına Alındı

Kayseri'de Gürpınar ve Kayabağ mahallelerindeki un fabrikası, ev ve araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan saha çalışmaları ve kamera kayıtları sonucunda şüphelinin F.M. olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.