Kayseri'de Hırsızlık Şüphelisi Jandarma Tarafından Gözaltına Alındı
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Kayseri'de Gürpınar ve Kayabağ mahallelerindeki un fabrikası, ev ve araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan saha çalışmaları ve kamera kayıtları sonucunda şüphelinin F.M. olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ve Kayabağ mahallelerindeki un fabrikası, ev ve araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Jandarma, saha çalışmaları ve kamera kayıtlarından kombi, şofben, televizyon, matkap ve elektrik sayacı ile mazot gibi malzemeleri minibüs kullanarak çalan şüphelinin F.M. olduğunu tespit etti.
Operasyonda, gözaltına alınan F.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.