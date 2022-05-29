Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık vakalarına yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 hırsızlık olayının faili 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda, ele geçirilen bir miktar çalıntı kablo da sahibine teslim edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Kayseri Güncel Haberler

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