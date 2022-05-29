Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı - Haberler

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık vakalarına yönelik çalışma başlattı.
Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 hırsızlık olayının faili 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Operasyonda, ele geçirilen bir miktar çalıntı kablo da sahibine teslim edildi.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel