Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı - Haberler

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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan iki kadın şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan iki kadın şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 30 personelin katılımıyla 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda evlerden 12 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen G.M. (25) ile 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan E.A'yı (24) yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Haberler

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