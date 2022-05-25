Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haberler

Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de polis ekiplerince 4 hırsızlık zanlısı yakalandı.
Kayseri'de polis ekiplerince 4 hırsızlık zanlısı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca, hırsızlık suçundan aranan 1 zanlı da yakalandı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel