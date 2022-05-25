Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haberler

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Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince 4 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerince 4 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, hırsızlık suçundan aranan 1 zanlı da yakalandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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