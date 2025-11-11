Kayseri'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
Kayseri'de bir evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.K. ve Y.G. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Polis, çalınan malzemeleri sahibine geri teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen E.K. ve Y.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Polis, çalınan malzemeleri sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel