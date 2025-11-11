Kayseri'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Kayseri'de bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen E.K. ve Y.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, çalınan malzemeleri sahibine teslim etti.