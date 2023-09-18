Kayseri'de hırsızlık suçundan hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahla yaralama suçundan firari hükümlü kovalama sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahlı yaralama suçundan da yakalaması olan hükümlü T.P'nin (33) adresini tespit etti.

Adres yakınlarında görülen ve kaçmaya çalışan T.P, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.P'nin işlemleri sürüyor.