Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Hükümlü Firari Yakalandı
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (26), yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (26) saklandığı ikamette yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel