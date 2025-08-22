Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Hüküm Giymiş Firari Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü B.N. yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. (26) operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

Komşu yeni banknotlar için düğmeye bastı! Bir taşla 2 kuş vuracaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.