Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Hüküm Giymiş Firari Yakalandı
Kayseri'de, 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü B.N. yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. (26) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel