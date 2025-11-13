Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. adlı firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (37) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel