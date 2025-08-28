Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Firar Eden Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, hakkında 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsızlık hükümlüsü M.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (46), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel