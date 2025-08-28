Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Firar Eden Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, hakkında 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsızlık hükümlüsü M.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (46), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Maçtan çok konuşuldu! İşte Mourinho'nun kazağının fiyatı

İşte maçtan çok konuşulan kazağın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi

Trabzon uçağında olay! 2 erkek ulu orta öpüştü iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.