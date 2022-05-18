Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, farklı adreslere düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelileri Z.K, M.Ö, A.T. ve M.T. gözaltına alındı.

Ayrıca, operasyonda, hırsızlık suçundan aranan M.T. de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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