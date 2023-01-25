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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli yakalandı, 36 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 81 bin lira, çok sayıda altın ve ziynet eşyası, bir ruhsatsız tabanca, 8 bisiklet ve 650 bin lira değerinde kablo ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Kayseri Güncel Haberler

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