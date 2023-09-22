Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 20 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hırsızlık suçlarından aranan 20 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların çoğunun hapis cezası olduğu belirtildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından özellikle 'hırsızlık' suçlarından aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 93 polis ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında 'hırsızlık' suçlarından yakalama emri bulunan ve aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince il merkezinde operasyon düzenlendi. 23 şahsın yakalanmasına yönelik 27 adreste 33 ekip 93 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların büyük bir bölümünün 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ