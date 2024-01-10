Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 17 Tutuklama

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin düzenlediği hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 32 kişiden 17'si tutuklandı, 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası, para ve suç aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)