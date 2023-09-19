Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyona 115 polis ve 50 ekip katıldı.
Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
Kayseri'de 115 polis ile hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri'de 115 polisin katılımıyla hırsızların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli şahsı yakalamak için 115 polis ve 50 ekibin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.