Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişi sorgulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişi sorgulandı

AA - Murat Asil - Güncel
Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişiyi sorguladı.

Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik uygulamada 35 bin 336 kişiyi sorguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki hırsızlıkların önlenebilmesi, şüphelilerin yakalanabilmesi ile suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik kent genelinde 3 gün uygulama yaptı.

Metruk binalar, şüpheli kişiler, çalıntı oto ile çalıntı eşyaları taşıyabileceği değerlendirilen taşıtlar üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Uygulamada 35 bin 336 kişi ve 37 bin 418 araç sorgulanırken, 34 hırsızlık ile aranan 39 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, çalıntı 52 kilogram bakır kablo, iş yeri tabelası, su pompası ve motoru, araç teybi, mutfak malzemesi, 6 çalıntı araç, bir çalıntı motosiklet, bir hacizli otomobil ele geçirildi.

AA / Murat Asil - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title