Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi

Özgür Özel'e yumruk atan saldırganla ilgili yeni gelişme
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Kayseri'de Hıdırellez Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Kayseri'de Hıdırellez Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hıdırellez, Kayseri'de düzenlenen etkinliklerle karşılandı. Gültepe Parkı'ndaki programda toplumsal ve kültürel bütünleşmeye vurgu yapıldı, çeşitli yarışmalar ve gösteriler ile baharın gelişi kutlandı.

Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Gültepe Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, programda yaptığı konuşmada, toplumsal ve kültürel bütünleşmede önemli bir yere sahip olan bayramların, toplum bireylerinin birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaştıkları, yardımlaşma ve paylaşımların arttığı, mutluluk, sevgi ve huzurun yaşandığı günler olduğunu belirtti.

Hıdırellez'in kültürel bir miras olduğunu, kıştan yaz aylarına geçişin geçmişte büyük coşkuyla kutlanıldığını ifade eden Dursun, Hıdırellez'in hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Spor ve halk oyunu gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, çuval, yumurta ve yoğurt içinde madeni para bulma yarışları yapıldı.

Etli pilav ikram edilen programa, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.