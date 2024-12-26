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Kayseri'de Heyelana Müdahale: Kapuzbaşı Şelaleleri Yolu Açıldı

Kayseri'de Heyelana Müdahale: Kapuzbaşı Şelaleleri Yolu Açıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda meydana gelen heyelana müdahale ederek, yolu güvenli bir şekilde ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki heyelana müdahale ederek, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda meydana gelen heyelanda yola düşen kaya parçalarını temizleyerek, yolun yeniden güvenli şekilde kullanılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede denetim ve bakım çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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