Kayseri'de 'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi' yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, "Allah izin verirse yıl sonuna kadar 452 bin bağımsız birimin tamamı afetzede vatandaşlarımıza teslim edilecek." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, vakıfları ve sektör paydaşlarını Kayseri'de buluşturan "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) işbirliğinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hala yüreklerde yaşandığını, kentsel dönüşümün önemli olduğunu ve bir savaşa hazırlanır gibi seferberlik ruhu içinde bu mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp de kentsel dönüşümün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devam ettiğini belirtti.

Yapılan çalışmaların değerli olduğunu vurgulayan Alp, "Asrın felaketinden etkilenen 11 ilimizde, depremin olduğu günden bugüne kadar yapımı devam eden 452 bin bağımsız birim var. Bunlardan 304 bin bağımsız birimin depremzede vatandaşlarımıza teslimi gerçekleştirildi. Allah izin verirse yıl sonuna kadar 452 bin bağımsız birimin tamamı afetzede vatandaşlarımıza teslim edilecek." diye konuştu.

Alp, İstanbul'da olası afetle ilgili 39 ilçede kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü dile getirdi.

"7 günü az, 24 saati de dar görüyoruz"

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumakla ilgili gayretlerinin devam ettiğini anlatan Alp, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi kentsel dönüşüm bir tercih değil, aslında bir zarurettir. Sayın Bakanımız, 'ülkemizin bir beka meselesidir' diye tanımlamıştır. Gerçekten biz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak bütün ekibimizle bu minvalde çalışıyoruz. 7 günü az, 24 saati de dar görüyoruz. Buradaki yapılan çalışmaların da kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'de kentsel dönüşümün 1994'ten beri sürdüğünü kaydetti.

Depreme dayanıklı konutların inşa edilmesiyle ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

KENTSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Haldun Ersen de kentsel dönüşümün tüm bileşenlerini bir araya getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Vakıf olarak uzmanlar yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Ersen, bu sayının 2 bin 500'ün üzerinde olduğunu aktardı.