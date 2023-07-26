Kayseri'de Hayvancılık Yapan Vatandaşlar Susuzlukla Mücadele Ediyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar 10 yıldır kullandıkları sondaj mülk sahibi tarafından sökülünce 1 aydır susuzluk ile mücadele etmek zorunda kaldı.

İlçeye bağlı Sıçanlı mevkiinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar 10 yıldır kullandıkları sondaj mülk sahibi tarafından sökülünce susuz kaldı. 1 aydır susuzlukla mücadele eden vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor. Susuzlukla mücadele veren vatandaşlardan Hasan Kansu; "Hacılar İlçesi Sıçanlı mevkiindeyiz. Şuanda susuz kalmış durumdayız. Burada 30 tane hane, aşağı yukarı 4 tanede çiftlik var. Çiftliklerde şuanda hayvanlarımız hep susuz kaldı. Arabalarımızla kovalara ne doldurabilirsek doldurup, hayvanlarımıza su vermeye çalışıyoruz. Tabi bu maliyetleri arttırıyor, nasıl ayakta kalacağız bilmiyorum. 10 yıldır burada kullandığımız sondaj vardı. Mülk sahibi kurban bayramından sonra geldi. 'Bu kadar kullandığınız yeter' dedi. Sondaj panosunu söktü götürdü. Biz o günden sonra çaresiz bir şekilde kova kova su taşıyoruz. 30 tane keçim var, 45-50 tane tavuğum var, 3 tane köpeğim de var. Bunları dökme suyla döndürmeye çalışıyorum. Biz 5-6 ay önce KASKİ'ye müracaat etmiştik. Her ne hikmetse buraya bir türlü suyu çektiremedik. KASKİ ile görüştük. 'Kanalını biz kendimiz kazalım' dedik. '1 seneden önce su veremem' dedi. 'Borularını biz döşeyelim' dedik. Yine '1 seneden önce su veremem' dedi. Yani biz 1 sene boyunca burada nasıl ayakta kalacağız? Nasıl bu hayvanları sulayacağız? Bir tane emekli aylığım ile burayı çekip çevirmeye çalışıyorum. 2 tane oğlum var. Onlara iş yeri kurmaya çalışıyorum ama bu vaziyette nasıl ayakta kalacağız bilmiyorum. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz.

Güneşte hayvanlar daha çok susamasın diye yaylıma bile çok çıkaramıyorum " ifadelerini kullandı. - KAYSERİ