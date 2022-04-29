Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren belediyeye ait hayvanat bahçesinin Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren belediyeye ait hayvanat bahçesinin Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, gerekli aşı uygulamaları ve sağlık kontrolleri yapılan hayvanat bahçesinin ziyaretçilerini ağırlamayı beklediğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesi bayrama özel 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Memduh Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title