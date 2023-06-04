Kayseri'de hayvan otlatma meselesi yüzünden silahlı kavga
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı. Mimarsinan Mahallesi Dumlupınar 1 Sokak'ta M.K. ile komşuları C.Ç. ve oğlu S.Ç. arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Mimarsinan Mahallesi Dumlupınar 1 Sokak'ta M.K. ile komşuları C.Ç. ve oğlu S.Ç. arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, evinden aldığı tüfekle komşusu M.K'yi yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler C.Ç. ile oğlu S.Ç. gözaltına alındı.