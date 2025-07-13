Kayseri'de Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin İnşaatında Son Durum

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Kocasinan ilçesinde yapımı devam eden Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Merkez, sahipsiz hayvanlar için rehabilitasyon ve bakım hizmetleri sunacak.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı devam eden Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 25 bin metrekare alana inşa edilen merkezde, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi hizmetler verilecek.

Kayseri ve çevresindeki bölgelere hizmet vermesi planlanan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, 1500 metrekaresi doğal yaşam alanı olacak.

İnşaat çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezin birkaç ay içerisinde açılacağını belirten Çolakbayrakdar, "Tesis, veteriner hizmetleri, klinik ve tüm gerekli fonksiyonları içinde barındırarak sahipsiz hayvanlara kapsamlı bir bakım ve destek sağlayacak. Her alanda olduğu gibi bu alanda da en iyisini yapma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hilal Tekeoğlu - Güncel
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