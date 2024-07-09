Kayseri'de Hayırsever İşbirliğiyle Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
Melikgazi ilçesinde belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılan aile sağlığı merkezi hizmete açıldı. Merkezde 3 aile hekimi görev yapacak.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi törenle hizmete açıldı.
Melikgazi Belediyesi, hayırsever Erol Nalbantoğlu ve ailesi tarafından Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde inşa edilen Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.
Sağlık merkezde 3 aile hekimi görev yapacak.
Açılış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, hayırsever Nalbantoğlu ailesi, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.