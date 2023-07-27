Kayseri'de Hayırsever İş İnsanı Tarafından Yapılan Güneş Enerji Santrali Camilerin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

Kayseri'de hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu tarafından yaptırılan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ile 1410 caminin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Seferoğlu tarafından İncesu ilçesine Kayseri İl Müftülüğü adına kurulan GES'in açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılması bekleniyor. Seferoğlu, 1,4 megavat güce sahip olan güneş enerji santralini bedelsiz olarak kurarak Kayseri'deki camilerin hizmetine sunacak. Santral sayesinde Kayseri'deki camilerin yıllık 1 milyon 750 bin kilovat/saatlik elektrik gideri Seferoğlu'nun bağışıyla karşılanmış olacak.