Kayseri'de 'Hayatımız İletişim' semineri verildi

Kayseri Valiliğince radyo programcıları ve spikerlerin katıldığı "Hayatımız İletişim" adlı seminer düzenlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, seminere katılan misafirlerle daha önce de bölgelerin tanıtımı için benzer organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kenti tanıtmak ve geliştirmek için iş birliği halinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından haber spikerleri Mehmet Aydın ve Merve Özkan ile radyocular "Hopdedik" Ayhan ve Umut Öztürk, iletişim yöntemleri, iletişimin önemi, beden dili gibi konularda sunum yaptı.