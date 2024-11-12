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Kayseri'de Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de havaya ateş açan 2 kişi, 58 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda tüfek ve 17 kartuş bulundu.

KAYSERİ'de havaya ateş açan 2 kişi, 58 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenmesi sonucu yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, havaya ateş açan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 58 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin R.G. (22) ve F.C. (20) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada tüfek ve 17 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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