Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Yükselecek

Güncel Haberler

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilirken kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği, bölgemizde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-5 derece üzerine çıkacağı bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title