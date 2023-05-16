Kayseri'de hava kirliliğini önlemek için 'Tesisat sizden, kombi bizden' kampanyası başlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının pilot bölge olarak belirlediği Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinin bulunduğu Eskişehir Bağları Bölgesi'nde hava kirliliğini önlemek için "Tesisat sizden, kombi bizden" kampanyası başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının pilot bölge olarak belirlediği Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinin bulunduğu Eskişehir Bağları Bölgesi'nde hava kirliliğini önlemek için "Tesisat sizden, kombi bizden" kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın hibe desteği verdiği "Kayseri İli Hava Kirliliği İyileştirme Projesi" kapsamında kömür kullanan konutların doğal gaz kullanımına teşvik edilmesi amaçlanıyor. Projeyle kömür kullanan yaklaşık 4 bin hanenin doğal gaz ile buluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda ilk etapta, pilot bölge olarak Eskişehir Bağları Bölgesi'nde yer alan Osmanlı, Danişmentgazi ve Selçuklu mahalleleri olarak belirlendi.

Proje ile 2023 yılı ocak ayında yayınlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı çerçevesinde evsel ısınmada kömür kullanımının azaltılması suretiyle hava kalitesinin iyileştirilmesi ve sera gazı salınımının azaltılması planlanıyor.

Eskişehir Bağları Bölgesi'nde kömür kullanan ve doğal gaza geçişte kombi desteği yapılacak hane sayısı yaklaşık 1000 olarak belirlendi.

Projeye başvuruların hızlı şekilde değerlendirilerek kıştan önce desteklenmeye hak kazananlara kombilerin teslim edilmesi, kömür desteği alanların 2023 yılı kış ayında doğal gaz desteği almaları öngörülüyor.

Projeden faydalanmak isteyenlerden kaymakamlıklardan kömür yardımı alan hanelere öncelik verilecek, hak sahipliği kazananlar tesisatlarını kendileri yaptıracak.

Projeye başvurular internet üzerinden https://www.kayseri.bel.tr/dogalgaz-donusum linkinden mülk sahibi tarafından yapılacak.