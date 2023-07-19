Kayseri'de hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü N.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
N.Y, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel