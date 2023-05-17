Kayseri'de hapis cezası bulunan kaçak yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.K. (41), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma', 'basit yaralama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)