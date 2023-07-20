KAYSERİ'de Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı

KAYSERİ'de 'kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından hüküm giyen Y.C. ile 'dolandırıcılık' suçundan hüküm giyen M.U., polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlülerin saklandığı evde operasyon düzenledi.

KAYSERİ'de 'kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.C. ile 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan M.U., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.C. ile 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan M.U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlülerin, Melikgazi ilçesi Mevlana ve Keykubat Mahallesi'nde oldukları belirlendi. 2 hükümlü, saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.